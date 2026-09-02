Ставку сильно не снизят, а ипотека не станет доступнее. Что будет с жильем осенью-2026

Центральный банк России не может дальше снижать ставку, в сентябре возможно повышение. Это не очень хорошо может сказать на рынке недвижимости, транслируют эксперты. Что будет с ключевой ставкой после заседания ЦБ 11 сентября, как это повлияет на ситуацию с жильем в стране и можно ли выгодно приобрести квартиру в сегодняшних реалиях, выяснил 360.ru.

Что будет с ключевой ставкой в России после 11 сентября 2026 года? Максим Чирков, доцент факультета государственного управления МГУ: «Наиболее вероятный исход заседания Центрального Банка [11 сентября] будет заключаться в том, что ключевая ставка останется неизменной. Есть факторы, которые способствовали повышению ключевой ставки, но с другой стороны, есть общий тренд на снижение. Множество этих факторов, скорее всего, скомпенсируют друг друга, и Центральный Банк, как очень консервативный регулятор, оставит ключевую ставку на прежнем уровне». Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела: «Есть два варианта: либо ее оставят неизменной, либо понизят на 0,25 процента. Ниже — может быть, но, мне кажется, это маловероятно». Николай Кульбака, экономист, аналитик, кандидат экономических наук: «Я не вижу пока стимула к повышению процентной ставки, впрочем, к ее понижению тоже мало стимулов. В любом случае, изменение, если оно и состоится, будет, как мне кажется, минимальным. Инфляция сейчас сравнительно привычная, мало отличающаяся от средней за предыдущие годы. Резкие движения ставки выведут рынок из равновесия, а это точно никому не надо. Так что предвижу медленный и вялый тренд на понижение процентной ставки».

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Как это решение повлияет на рынок недвижимости и ипотеки осенью 2026 года На рынок недвижимости и ипотеки уровень ключевой ставки почти никак не повлияет, рассказал Чирков. Участники рынка уже осознали, что процесс снижения ключевой ставки будет не таким быстрым, как многие ожидали. «Плавное развитие на рынке недвижимости продолжится, безусловно. Но на ипотеку как-то серьезно, мне кажется, ключевая ставка не повлияет», — предположил эксперт. Григорьев согласился с коллегой. По его мнению, вряд ли изменение ключевой ставки сильно оживит рынок недвижимости и ипотеки осенью 2026 года. «Для таких долгосрочных кредитов, как ипотека, ставка еще достаточно высокая. Тем более, уже ни для кого не секрет, что основным триггером, который влиял на стоимость ипотечных кредитов, была льготная ипотека. Мне кажется, что принципиального воздействия на этот сегмент рынка решение по ключевой ставке не окажет. Если будет снижение, конечно, это будет некий позитивный сигнал, но не очень существенный», — подытожил экономист.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

«На рынок недвижимости [изменение ключевой ставки] почти не повлияет. Ипотека же сильнее зависит не от ключевой ставки, а от масштабов льготных ипотечных программ, которые точно не будут расти, поскольку денег у государства нет», — отметил Кульбака. Профессиональные игроки на рынке недвижимости оказались солидарны с экономистами. Брокер по недвижимости компании ANWIN Дан Саркисян в разговоре с 360.ru отметил, что если ЦБ неожиданно повысит ставку, ипотека, скорее всего, снова станет дороже. «Сейчас ключевая ставка находится на уровне 14% годовых. При этом с апреля ее уже несколько раз снижали — с 15%. Поэтому повышение 11 сентября стало бы серьезным негативным сигналом для рынка. Часть покупателей, которые планировали брать ипотеку, снова отложат покупку. Спрос станет более осторожным, а значит, у покупателей будет больше возможностей для торга», — отметил риелтор. Сильнее всего это может почувствовать вторичный рынок, где покупатели чаще зависят от рыночной ипотеки. На первичном рынке застройщики смогут какое-то время поддерживать спрос за счет рассрочек и субсидированных программ.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Как быстро банки реагируют на изменение ключевой ставки? На повышение ставки банки обычно реагируют довольно быстро. Новые условия по кредитам могут появиться в течение нескольких дней или нескольких недель. «Со снижением все немного сложнее. Банки не всегда сразу передают снижение ключевой ставки в ипотечные ставки. Они смотрят на инфляцию, стоимость привлечения денег и главное — ожидают ли они дальнейшего снижения ставки», — рассказал Саркисян. Например, в 2026 году ключевая ставка уже снизилась с 15% до 14%, но за этим не последовало снижения ипотечных ставок ровно на один процентный пункт. Между решением ЦБ и реальным изменением условий для покупателя есть определенный временной лаг. Можно ли этой осенью покупать квартиру тем, кто копил на первоначальный взнос с 2022 года? Саркисян порекомендовал опираться не на внешние обстоятельства, а на свои финансовые возможности. «Если человек с 2022 года копил на первоначальный взнос и сейчас собрал, например, 30-40% стоимости квартиры, это уже серьезное преимущество. Чем меньше кредит, тем меньше человек зависит от текущей ставки. При этом ждать снижения ставок тоже можно, но есть обратная сторона. Когда ипотека становится дешевле, на рынок выходит больше покупателей. Собственники это видят и начинают меньше торговаться. В итоге можно получить ипотеку дешевле, но саму квартиру купить дороже», — отметил риелтор. Поэтому вполне рабочая стратегия сейчас — найти хороший объект, хорошо поторговаться, а если ставки в будущем действительно существенно снизятся, рассмотреть рефинансирование. Но покупать нужно, исходя из сегодняшних финансовых возможностей, а не с расчетом на то, что через полгода ставка обязательно станет ниже.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com