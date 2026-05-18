Решетников заявил об устойчивом замедлении инфляции в России

В России инфляция демонстрирует устойчивое замедление, а аргументов для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики появляется все больше. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в беседе с РБК .

«Инфляция действительно устойчиво замедляется — год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года», — сказал он.

По словам министра, индекс цен производителей промышленных товаров по итогам I квартала снизился на 4% в годовом выражении, в обрабатывающих производствах — на 0,6%.

Решетников добавил, что практически не растут кредиты бизнесу и населению.

«То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения ДКП. Пространство для маневра есть», — подчеркнул он.

Глава Минэкономразвития напомнил, что, по прогнозу ведомства, инфляция в нынешнем году составит 5,2%.

