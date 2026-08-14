Решетников заявил о возвращении России на кривую экономического роста

Россия возвращается на кривую экономического роста, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Этому способствовала слаженная работа правительства и Банка России, отметил министр, его слова привели «Известия» .

«Слаженная работа позволяет нам <…> нормализовать нашу <…> финансовую и денежно-кредитную политику. И в конечном итоге мы возвращаемся на кривую экономического роста, возвращаемся к экономическому росту в экономике», — заявил Решетников.

Результатом тесного межведомственного сотрудничества также является минимизация рисков от террористических атак и ситуации на топливном рынке. Меры поддержки помогают справляться с неопределенностями, и российский бизнес выдает адекватную реакцию, отметил министр. Он также указал на оживление частного потребления и стабилизацию нормы сбережения.

За первые полгода в России зарегистрировали более 601 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Среди новых компаний увеличилась доля приоритетных отраслей: обрабатывающей промышленности, IT-сектора, высоких технологий и туризма.