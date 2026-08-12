Подмосковье пошло в топ-3 регионов по числу зарегистрированных стартапов

За полгода в России зарегистрировали более 601 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 42 тысячи пришлось на Подмосковья.

Среди вновь созданных компаний увеличилась доля приоритетных отраслей — обрабатывающей промышленности, IT-сектора, высоких технологий и туризма. С 21,6% в первом полугодии 2025 года она выросла до 26%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что вместе с запуском нового нацпроекта по развитию экономики предложения началась трансформация сектора малого и среднего предпринимательства. Меры господдержки сегодня сконцентрированы на предприятиях в приоритетных сферах.

«Благодаря доступу к льготным кредитам, лизингу, поручительствам и другим инструментам они становятся драйверами развития. Мы видим, что год назад бизнес в этих сферах запускал примерно каждый пятый начинающий предприниматель, а сегодня их выбирает для старта уже каждый четвертый», — сказал он.

Более 40% предпринимателей — представители молодежи, среди которой растет доля тех, кому еще нет 25 лет. По итогам первого полугодия прошлого года на них приходилось 14,8% стартапов в приоритетных отраслях, а по итогам первых шести месяцев 2026 года их доля достигла 17,2%. Исаевич добавил, что среди создаваемых молодежью предприятий доля приоритетных сфер значительно выше, чем в других возрастных группах, и составляет 35,5%. У предпринимателей старшего возраста этот показатель равняется 26%.

Наибольшее количество стартапов за январь — июнь 2026 года зарегистрировано в Москве — почти 65 тысяч новых бизнесов, что составляет каждого девятого в стране. Далее следуют Подмосковье с 42 тысячами МСП, Краснодарский край — 33 тысячи, Санкт-Петербург — 27 тысяч и Свердловская область — 18 тысяч.