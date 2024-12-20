Решение политическое, а не экономическое. Почему ЦБ сохранил ключевую ставку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка работает, а без ее повышения инфляция в России была бы гораздо выше нынешней. Почему ставку решили сохранить на уровне 21% и к чему то приведет — в материале 360.ru.

Собеседник 360.ru выразил надежду, что все стороны — финансисты, промышленники и другие — сумеют договориться, но заявил, что снижения инфляции в 2025 году ждать не стоит.

«Я думаю, что эта ситуация, к сожалению, зашла из чисто экономической плоскости в политическую, потому что про ставки, по-моему, высказались все. Даже по телевизору после Украины начинают говорить про ставку, чего не было со времен [премьер-министра Егора] Гайдара», — обратил он внимание.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов заявил, что Центробанк хотел повысить ключевую ставку, но регулятору не дали этого сделать политическим решением.

Доктор бизнес-администрирования, экономист Валерий Корнеев тоже заявил, что решение сохранить ключевую ставку было политическим.

«Нет никакой экономики, которая действует отдельно от политики. Политэкономия — это единая наука. Экономические решения принимаются властями, а власть — это политическая составляющая. И вот мы сегодня увидели демонстрацию политической власти», — подчеркнул он.

Экономист добавил, что многие крупные девелоперы сейчас находятся на грани банкротства. Если они рухнут, то утянут за собой и банковскую систему, потому что набрали 18 триллионов рублей кредитами. Благодаря продлению льготной ипотеки, по его словам, этого можно будет избежать.

«В этих условиях повышать учетную ставку — это откровенный экономический бред, потому что приведет к увеличению расходов бюджета на компенсацию этих льготных кредитов», — рассказал Корнеев.

Ранее президент Владимир Путин призвал Центробанк и правительство скоординировать усилия для борьбы с инфляцией.