Рекордное количество ресторанов обанкротилось в Финляндии

Финляндия переживает рекордное число банкротств в ресторанной сфере. С начала года закрылось на 80% больше предприятий в этой сфере, чем годом ранее. Об этом сообщило местное издание Yle .

По словам журналистов, если в прошлом году с рынка ушли 382 заведения общественного питания, то в этом году эта цифра выросла до 691.

Это связали с ростом долгов из-за пандемии коронавируса, кризиса на Украине и общего снижения покупательной способности населения. Многие заведения закрываются, даже не дожидаясь банкротства.

Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи утверждает, что «дна еще не достигли» и число закрытых ресторанов вырастет.

Ранее стало известно, что финской компании, управляющей ареной Helsinki Halli, грозит банкротство, и городская мэрия хочет выкупить ее у нынешних владельцев — Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко.