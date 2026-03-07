Регионом-лидером по запасам нефти в России оказался ХМАО

Среди российских регионов обладателем самого большого запаса нефти назвали Ханты-Мансийский автономный округ. В его месторождениях насчитывается более 11 миллиардов тонн «черного золота», сообщило РИА «Новости» .

Всего в России учли порядка 31 миллиарда тонн разведанных и предварительно оцененных запасов нефти. Крупнейшими месторождениями считаются Приобское (1,1 миллиарда тонн), Самотлорское (815 миллионов тонн) м Приразломное (365 миллионов тонн).

Второе место среди регионов-лидерам по запасам нефти занял Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем учли 4,1 миллиарда тонн «черного золота».

Третью строчку списка занял Красноярский край, запасы которого насчитывают 3,4 миллиарда тонн нефти.

Ранее спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил, что США ослабят санкции против российских нефтепродуктов. О возможном смягчении ограничений заявил и глава американского минфина США Скотт Бессент. Такое решение Белый дом может принять на фоне эскалации на Ближнем Востоке.