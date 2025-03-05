Регионам спишут долги по кредитам из бюджета России на 1 трлн рублей

Регионы освободят от задолженности по бюджетным кредитам. Общая сумма списания превысит один триллион рублей, рассказал министр финансов России Антон Силуанов в ходе совещания президента России с членами правительства.

«В послании Федеральному собранию Российской Федерации вы дали поручение о списании двух третей бюджетных кредитов регионов при условии направления высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов. Объем списания таких кредитов составляет более триллиона рублей», — сказал он, отвечая на вопрос президента Владимира Путина.

Минфин России ведет работу по заключению соглашений с регионами, в рамках которых будет перенесен срок погашения задолженности за период с 2024 по 2029 год включительно, подчеркнул Силуанов. Этот период будет перенесен на 2030–2039 годы, а сама задолженность будет списана по мере того, как средства будут направлены на инфраструктурные проекты.

Ранее президент Путин призвал не снижать темпы борьбы с коррупцией. Он отметил, что коррупция негативно влияет на развитие экономики, социальной сферы, рынка труда и деловой среды, а также на инвестиционный климат. Особое внимание он поручил уделить борьбе с хищением денег при выполнении гособоронзаказа и национальных проектов.