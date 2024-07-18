Регионам не хватает электричества. Во всем виноваты майнеры?
Экономист Голубовский: закон о майнинге не повлияет на рынок криптовалюты в РФ
Рост добычи криптовалют может негативно сказаться на электропотреблении в регионах, поэтому нужно урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с 360.ru объяснил, как поручение главы государства может повлиять на криптовалюту в России.
«Все эти меры направлены исключительно на то, чтобы вывести бизнес на свет. Дело в том, что в России электроэнергия для населения субсидируется, то есть для жителей страны обходится дешевле, чем для промышленности. При этом ушлые люди используют низкие тарифы, создают какие-то мощности для майнинга криптовалют. В России эта проблема осталась», — сказал он.
Эксперт отметил, что суть криптовалюты в том, чтобы сеть биткоина могла существовать. Поэтому должны производиться очень сложные вычисления. А большие вычислительные мощности требуют больших энергозатрат.
«Майнинговая ферма — это маленький суперкомпьютер, заточенный исключительно на решение определенных технологических задач. И он потребляет приличное количество электроэнергии. В США, например, майнинговые фермы строят рядом с атомными электростанциями, покупая дешевые тарифы у АЭС», — рассказал собеседник 360.ru.
Голубовский предположил, что Путин еще озабочен тем, что в погоне за сиюминутной прибылью в виде продажи биткоинов в стране при этом ничего не производят, а огромное количество электроэнергии продолжает тратиться. Получается, что эта деятельность может наносить ущерб реальному сектору.
Биткоин сейчас активно используют как валюту, которой можно платить в международных расчетах. Так называемая серая зона международной торговли, где деньги могут ходить вне всяких санкций. А запретить или контролировать эти расчеты невозможно в силу самой природы этой денежной системы. Она не имеет центрального контрагента.
Дмитрий Голубовский
эксперт по финансовым рынкам
По словам экономиста, для России сейчас майнинг биткоина актуален. Однако в сам алгоритм производства биткоина заложено ограничение его ремиссии. То есть каждый новый биткоин дается все более дорогой ценой, поэтому в перспективе, по мнению Голубовского, это не будет иметь какого-то развития, но сам рынок криптовалюты останется.