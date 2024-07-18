Регионам не хватает электричества. Во всем виноваты майнеры?

Рост добычи криптовалют может негативно сказаться на электропотреблении в регионах, поэтому нужно урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с 360.ru объяснил, как поручение главы государства может повлиять на криптовалюту в России.

«Все эти меры направлены исключительно на то, чтобы вывести бизнес на свет. Дело в том, что в России электроэнергия для населения субсидируется, то есть для жителей страны обходится дешевле, чем для промышленности. При этом ушлые люди используют низкие тарифы, создают какие-то мощности для майнинга криптовалют. В России эта проблема осталась», — сказал он.

Эксперт отметил, что суть криптовалюты в том, чтобы сеть биткоина могла существовать. Поэтому должны производиться очень сложные вычисления. А большие вычислительные мощности требуют больших энергозатрат.