Юрист Федоров усомнился, что повышение пошлин на разводы снизит их количество

Если в России увеличат пошли на разводы, то это вряд ли поможет людям сохранить семью. Таким мнением поделился с aif.ru юрист Георгий Федоров.

Он отметил, что люди будут готовы заплатить, если приняли окончательное решение. Поэтому на общую ситуацию в стране такая мера никак не повлияет.

«У нас огромная проблема в том, что по статистике где-то около 52% пар в России разводятся. <…> Тут одними штрафами дело не решить. К этому надо подходить комплексно», — отметил эксперт.

Он добавил, что государство должно создавать культ семьи, чтобы люди старались сами ее сохранить.