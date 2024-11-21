Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на три года

Депутаты Госдумы утвердили закон о федеральном бюджете на 2025−2027 года

Внесенный в Госдуму закон о федеральном бюджете на 2025-й год и плановый период 2026—2027 годов депутаты приняли большинством голосов. Как сообщило РИА «Новости» , за документ проголосовали 335 депутатов, 77 воздержались от волеизъявления и только один выступил против.

Документ предусматривает постепенный рост доходов и расходов вместе с увеличением дефицита, а также выход на уровень инфляции в 4,5% в следующем году и ее снижение до 4% в следующие два года.

Доходы на 2025 год составят 40 296,1 миллиарда рублей с расходами в 41 469,5 миллиарда и дефицитом на уровне 1173,4 миллиарда рублей.

В 2026 году государственная казна пополнится на 43 154,2 миллиарда рублей, а на расходы заложили 44 022,2 миллиарда. Таким образом дефицит составит 2181,2 миллиарда рублей.

Доходы в 43 154,2 миллиарда рублей российский бюджет получит в 2027-м, увеличив расходы до 45 915,6 миллиарда рублей с выходом в дефицит на уровне 2761,4 миллиарда.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в бюджете предусмотрели все социальные обязательства, задачи по развитию страны, а также ответы на внешние вызовы.

«Цифры огромные: с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза — с 16 713 до 41 469 миллиардов рублей. Доходы также растут — в 2025 году они составят 40 296 миллиардов рублей», — заявил Володин.

Спикер добавил, что вместе с бюджетом Госдума приняла постановление, в котором перечислила сферы, куда необходимо направить средства в первую очередь. Он пояснил, что речь идет про обновление городского электротранспорта, ремонт дорог и развитие сельских территорий.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что доходы бюджета в ближайшие три года окажутся выше ожиданий, а расходы снизятся, чтобы снова сделать его профицитным. Об этом глава государства заявил на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Политик поддержал инициативу президента и предложил пополнить казну через увеличение пошлин на товары из недружественных стран.