Раскрыты сферы с самыми большими зарплатами в сентябре. И это не IT

В РФ самые высокие зарплаты в сентябре получили брокеры и авиаперевозчики

Сотрудники финансовых компаний и пассажирского воздушного транспорта получали самые высокие зарплаты в России в начале осени. РИА «Новости» проанализировало данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Брокеры, страховые агенты и биржевики в среднем получали 209,3 тысячи рублей. Те, кто работал в авиаперевозках, — 200,7 тысячи рублей. На третьем месте оказались разработчики программного обеспечения и рыбаки, чей доход составил 188,2 тысячи рублей.

На четвертом и пятом местах оказались работники, занимающиеся морскими грузовыми перевозками, и добычей нефти и газа. Если первые получали 179,6 тысячи рублей, то вторые чуть меньше — 178,2 тысячи рублей.

Доход выше 150 тысяч рублей получили специалисты еще девяти отраслей, в частности, те, кто предоставлял услуги по консалтингу.

Самые низкие зарплаты зафиксировали у фотографов и людей, занятых на производстве одежду. Там доход едва дотянул до суммы в 40 тысяч рублей.

Ранее партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова рассказала, что россияне смогут получить 13-ю зарплату к Новому году только в том случае, если их работодатели захотят их таким образом поощрить.