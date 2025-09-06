Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

Работодатели смогут платить сотрудникам выплату за рождение ребенка с 2026 года

С 2026 года работодатели получат право выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка. Эти средства не будут облагаться налогами, сообщил в интервью РИА «Новости» на полях ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константин Абрамов.

«С 2026 года работодатели могут до миллиона заплатить за рождение ребенка», — сказал он.

По слова Абрамова, мера выгодна и бизнесу, и семьям. Компании, отметил он, заинтересованы поддерживать сотрудников в декретном отпуске и возвращать их к работе, сохраняя лояльность персонала.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке.