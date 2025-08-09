Работодателей предупредили о штрафах за незаконное лишение премий

Член ОП Машаров: работодателям грозит штраф до 50 тысяч рубле за лишение премий

Работодатели, неправомерно снизившие или отменившие премию сотруднику, рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

С 1 сентября в силу вступают поправки в Трудовой кодекс, которые ограничат произвольное уменьшение премий — оно не должно будет сокращать зарплату более чем на 20%.

Если нарушение установят, работодателя могут привлечь к административной ответственности по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ: для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от одной до пяти тысяч, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч.

По словам Машарова, сотрудники, считающие, что их лишили премии незаконно, вправе обратиться к работодателю, пожаловаться в трудовую инспекцию или подать иск в суд.

Он напомнил, что Трудовой кодекс не предусматривает штрафов для работников как дисциплинарного взыскания, а условия лишения премии должны быть закреплены во внутренних документах организации.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что зарплаты федеральных бюджетников повысятся на 7,6% с 1 октября 2025 года.