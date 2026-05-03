Работники девяти отраслей в России стали получать зарплаты выше 150 тысяч рублей

РИА «Новости»: больше 200 тысяч в России получили финансисты и нефтянники

Свыше 150 тысяч рублей в феврале получали специалисты девяти отраслей экономики России. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные статистики.

Самые высокие зарплаты в конце зимы зафиксировали у сотрудников табачных производств — 355 тысяч рублей. Выше 200 тысяч рублей зарабатывали финансисты, страховщики, специалисты по добыче нефти и газа, айтишники, а также работники воздушного и космического транспорта.

Больше 150 тысяч рублей получали сотрудники международных организаций — 182 тысячи рублей в месяц. Также в эту категорию попали занятые в добыче металлических руд — 168 тысяч рублей, научные работники — 156 тысяч рублей и сотрудники производств нефтепродуктов — 152 тысячи рублей.

В среднем по стране в феврале среднемесячная начисленная зарплата составила 103,9 тысячи рублей. Этот показатель рассчитывают на основе сумм до вычета налогов, включая премии, в расчет попадают в том числе и сотрудники со сверхвысокими зарплатами.