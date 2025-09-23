Работает только в комплексе мер? В чем смысл введения финансового паспорта россиянина

Эксперт Бархота: финансовый паспорт россиянина сработает только в комплексе мер

Финансовый паспорт россиянина, который предложила ввести сенатор Ольга Епифанова, действительно поможет контролировать расходы и избежать долговой ямы только в комбинации с другими мерами. Об этом 360.ru сообщил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, финансовые проблемы у российских граждан зачастую связаны не только с высокой долговой нагрузкой. Также они бывают вызваны импульсивными покупками, чрезмерными расходами на текущие потребительские нужды и низкой финансовой грамотностью.

«Финансовый паспорт способен решить часть проблем, но только в комбинации с другими инструментами, например с более жестким контролем кредитования и повышением финансовой грамотности», — сказал Бархота.

Собеседник 360.ru добавил, что с определенной категорией россиян не сработают иные меры, кроме запретов и императивов.

Ранее россиянам напомнили, что финансовая грамотность начинается с ведения личного бюджета. Гражданам порекомендовали внимательно отслеживать доходы и расходы.