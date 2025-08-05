Профессор Берзон рассказал, что финансовая грамотность начинается с ведения личного бюджета

Понимание и контроль личных финансов начинаются с внимательного отслеживания доходов и расходов. Об этом «Известиям» рассказал профессор и научный руководитель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.

«Финансовая грамотность начинается с базового ведения личного или семейного бюджета. Это основа, которая позволяет понять, живем ли мы в рамках своих доходов или тратим больше, чем зарабатываем», — отметил он.

По словам Берзона, регулярный анализ бюджета помогает избегать эмоциональных трат и займов. Он подчеркнул, что доходы должны превышать расходы, а профицит средств открывает возможности для накоплений и инвестиций. Профессор напомнил о важности создания финансовой подушки и планирования будущих расходов.

«Для этого достаточно начать с малого, например откладывать хотя бы 10% от дохода в течение 30 лет, и уже к пенсионному возрасту можно будет накопить сумму, сопоставимую с привычными расходами», — добавил Берзон.