Работа курьером возглавила список самых высокооплачиваемых в России
Headhunter: курьеры оказались самыми высокооплачиваемыми работниками в России
Самую высокую заработную плату в России предлагают курьерам. Эти данные РИА «Новости» опубликовало со ссылкой на сервис Headhunter.
Согласно вакансиям на hh.ru, наиболее высокие зарплаты ожидают курьеров с личным транспортом (особенно с грузовым), а также тех, кто выполняет функции грузчика, активно использует мобильные приложения и осуществляет доставку более чем по 25 адресам в день.
Кроме того, предпочтение отдается самозанятым и индивидуальным предпринимателям.
По данным сервиса, пик заработков сотрудников доставки пришелся на декабрь 2023 и январь 2024 годов.
Самые низкие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя.