Работа курьером возглавила список самых высокооплачиваемых в России

Headhunter: курьеры оказались самыми высокооплачиваемыми работниками в России

Фото: pxhere.com

Самую высокую заработную плату в России предлагают курьерам. Эти данные РИА «Новости» опубликовало со ссылкой на сервис Headhunter.

Согласно вакансиям на hh.ru, наиболее высокие зарплаты ожидают курьеров с личным транспортом (особенно с грузовым), а также тех, кто выполняет функции грузчика, активно использует мобильные приложения и осуществляет доставку более чем по 25 адресам в день.

Кроме того, предпочтение отдается самозанятым и индивидуальным предпринимателям.

По данным сервиса, пик заработков сотрудников доставки пришелся на декабрь 2023 и январь 2024 годов.

Самые низкие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя.

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