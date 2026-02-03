Путин заявил, что ВВП России вырос на один процент в 2025 году

Валовой внутренний продукт России по итогам 2025 года увеличился на один процент. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«По итогам прошлого года ВВП России прибавил один процент», — сказал он.

Темпы роста оказались ниже показателей предыдущих лет: в 2023 и 2024 годах экономика прибавляла более четырех процентов. Замедление стало результатом мер по сдерживанию инфляции.

В 2024 году рост цен составлял 9,5 процента, однако по итогам 2025 года инфляцию удалось снизить до 5,6 процента. Стабильная ценовая динамика важна для благополучия граждан, подчеркнул глава государства, устойчивой работы бизнеса, государственных финансов и реализации инвестиционных планов.

В начале года инфляция вновь ускорилась и по состоянию на 26 января достигла 6,4 процента в годовом выражении. Президент связал это с перенастройкой налоговой системы, включая повышение НДС.