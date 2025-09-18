Путин заявил, что льготная ипотека должна сохраняться для определенных категорий

Льготная ипотечная ставка по ипотеке должна сохраняться для определенных категорий граждан и территорий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

«Определенным категориям граждан, определенным территориям эта льготная ставка ипотеки должна сохраняться. Это точно совершенно», — подчеркнул глава государства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что многодетные семьи из районов Дальнего Востока и Арктики смогут получить льготные займы на покупку жилья на вторичном рынке в случае отсутствия новостроек. По его словам, кредиты по дальневосточной и арктической ипотекам под 2%будут доступны многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также работникам образовательных учреждений.