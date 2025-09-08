Дальневосточную и арктическую ипотеки расширят за счет вторичного жилья

Многодетные семьи из районов Дальнего Востока и Арктического региона получат льготные займы на покупку жилья на вторичном рынке, если в их населенных пунктах нет новостроек. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин .

Он подчеркнул, что жилищные кредиты по дальневосточной и арктической ипотекам по ставке в 2% получат многодетные семьи независимо от возраста родителей, а также работники государственных и муниципальных образовательных учреждений.

«Усовершенствуем ипотечную программу, действующую для дальневосточников и в Арктике. Распространим ее на вторичный рынок в тех городах этих регионов, где пока не возводятся многоквартирные дома», — заявил Мишустин.

Премьер добавил, что такое поручение в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума дал президент Владимир Путин. В ходе выступления глава государства подчеркнул, что решение вопроса с жильем тесно связано с демографической ситуацией в России.

Путин добавил, что при выделении кредитов на покупку квартир на вторичном рынке жилья нужно обязательно учитывать состояние и местоположение домов.