Путин выразил надежду на доходы бюджета больше ожидаемых

Путин выразил надежду на доходы бюджета больше и дефицит меньше ожидаемых

Президент Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым выразил надежду, что доходы бюджета в 2025–2027 годах будут больше ожидаемых, а дефицит — меньше. Его процитировала пресс-служба Кремля.

Нечаев предложил Путину идеи, как наполнить бюджет, чтобы он стал профицитным. Одна из инициатив депутата — расширить пошлины на товары из недружественных государств. Также лидер «Новых людей» выступил за удорожание патента на работу мигрантов и развитие сферы майнинга. Он заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта.

«Одно дело — быть одним из лидеров, другое — быть опережающими, как мы были в космосе когда-то. Поэтому я думаю, что эту задачу надо ставить — тоже аккуратно, но делать крепко, неуклонно», — подчеркнул Нечаев.

Путин согласился с этими доводами.

В конце октября президент подписал закон об увеличении расходов бюджета в 2024 году.