Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным

Повышение НДС выбрали в качестве честного и надежного инструмента для устранения проблем. Об на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Он выразил надежду, что НДС повысили в качестве временной меры.

«Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение», — отметил президент.

Он добавил, что на фоне повышения НДС важно не допустить «ухода в тень» налогоплательщиков.

«Вопрос сразу возник, что собираемость не увеличится, а ухудшится, потому что часть просто уйдет в тень. Нельзя этого допустить», — подчеркнул российский лидер.

Ранее глава государства призвал кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан. По его мнению, бороться с теневой экономикой можно в том числе с помощью более жесткого контроля за наличными деньгами.