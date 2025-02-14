Путин поручил назначать единое пособие на ребенка даже при доходе выше ПМ

Президент России Владимир Путин поручил назначить единое пособие на ребенка даже в тех случаях, когда доход семьи немного превышает установленный прожиточный минимум. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Еще он поручил представить идеи о сокращении периода, за который рассчитывают доход во время определения права на получение ежемесячного пособия в связи с пополнением в семействе.

«А также о возможности назначения данного пособия при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения», — заявили в пресс-службе.

Ранее депутат ГД Нина Останина заявила, что сокращать размер материнского капитала на первого ребенка нельзя. Так она прокомментировала идею демографов перенести основной вес выплаты на рождение следующих детей. По словам Останиной, маткапитал для будущих наследников нужно сделать прогрессивным.