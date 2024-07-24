Путин утвердил особые условия ипотеки для семей с детьми

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, в том числе по семейной ипотеке. Информация появилась на сайте Кремля.

Согласно поручению, семьи с детьми могут получить льготную ипотеку на строительство дома в любом регионе России. Также родителям двух и более детей, двое из которых должны быть младше 18 лет, предоставят возможность взять такой кредит в субъектах страны с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

«По процентной ставке в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», — уточнили в документе.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, семейной ипотекой в стране воспользовались более 1,1 миллиона семей. Однако ее условия могут пересмотреть. Он подчеркнул, что ближайшие три месяца российские власти будут наблюдать за реализацией запущенной с начала июля программы.

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