Путин спрогнозировал рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%

Президент Владимир Путин 28 октября провел заседание по экономическим вопросам. По словам главы государства, к концу года рост ВВП может составить 3,9%, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент предложил участникам заседания обратить внимание на теме российской экономики и тенденциях ее развития. Путин отметил, что в третьем квартале динамика ВВП чуть замедлилась, но в целом ситуация остается под контролем.

«Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ, рост мирового ВВП в 2024 году ожидается 3,2», — уточнил Владимир Путин.

В ходе заседания он отметил и низкий уровень безработицы среди молодежи. Незанятыми среди россиян до 25 лет остаются менее 9%, добавил он.