Путин сообщил о повышении выплат работодателей до миллиона при рождении ребенка

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение с 1 января 2025 года необлагаемой налогами выплаты, которую работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка. Ее размер вырастет до одного миллиона рублей по сравнению с прежними 50 тысячами рублей. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«С 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что эта мера введена в рамках корпоративного демографического стандарта, призванного усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании активно использовать новые возможности, руководствуясь принципами социальной ответственности.

В ходе выступления Путин также сообщил о других мерах поддержки семей, включая долгосрочную демографическую стратегию, новый национальный проект «Семья» и введение с 2026 года семейной выплаты для малообеспеченных семей с двумя и более детьми. При этом он констатировал, что принятых мер пока недостаточно для преодоления негативной тенденции снижения рождаемости, на которую влияют как общемировые тренды, так и внешние вызовы.

Президент поручил правительству и регионам проанализировать лучшие региональные демографические практики и актуализировать программы повышения рождаемости, а также подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции к 2026 году.