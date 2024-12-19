Путин раскрыл причины роста цен

Рост цен на продукты в российских магазинах связан с рядом факторов. В их числе — увеличение спроса, за которым не поспевает предложение, а также последствия введенных против страны санкций, но такой эффект меньше. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Он пояснил, что возникший дисбаланс между спросом и предложением стал одной из главных причин инфляции.

«Предложение на рынке должно соответствовать доходу населения. Доходы и зарплаты росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы. Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что свой эффект также оказывают антироссийские санкции, но их роль в ситуации с ростом цен не ключевая.

В ходе своего выступления президент признался, что рост инфляции его тревожит. Но при этом уровень заработных плат россиян увеличился на 9%.

Поэтому ситуацию можно считать контролируемой. Путин добавил, что разогрев экономики должен остановиться в следующем году и эта посадка должна стать мягкой, чтобы не нарушить достигнутых результатов.