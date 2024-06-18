Путин раскрыл, как воссоединение с Россией скажется на уровне жизни в Донбассе

Путин: воссоединение с Россией повысит уровень жизни в новых регионах

Фото: РИА «Новости»

Воссоединение с Россией для жителей Донбасса и Новороссии имело не только национально-культурное значение, но и экономическое. Они почувствуют, как интеграция повысит их уровень жизни. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, сообщило РИА «Новости».

«Люди должны почувствовать, что воссоединение с Россией не только носит национально-культурологический [характер], но и дает возможность поднять уровень жизни», — сказал он.

Путин привел в качестве примера состояние здравоохранения. По его оценкам, уровень медицины в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках до присоединения к России оставался достаточно скромным.

За два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов, сообщил RT. Среди них — школы, детсады, медучреждения, пожарное депо, дороги. Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале июня проверил ход работ в Мариуполе.

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