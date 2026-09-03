Путин предложил продлить до 2030-го выплаты на третьего ребенка на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия выплаты
Президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия выплаты на третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года. Выступление на пленарном заседании IX Восточного экономического форума опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что на демографию положительно влияет жилищное строительство. За последние шесть лет в ДФО вдвое увеличился жилищный фонд, половину квартир покупают по специальной ипотечной программе со ставкой 2%.
Также в регионе есть дополнительные меры поддержки рождаемости. Единовременная выплата на первенца составляет два прожиточных минимума, регион увеличивает на 30% федеральный материнский капитал на второго ребенка.
«При рождении третьего ребенка к федеральной выплате 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионах добавляется еще 550 тысяч», — напомнил глава России. Он предложил продлить эту практику до 2030 года.
Ранее Путин поручил правительству продумать программу привлечения ученых на Дальний Восток.