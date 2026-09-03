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    Путин предложил продлить до 2030-го выплаты на третьего ребенка на Дальнем Востоке

    Президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия выплаты

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия выплаты на третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года. Выступление на пленарном заседании IX Восточного экономического форума опубликовала пресс-служба Кремля.

    Президент отметил, что на демографию положительно влияет жилищное строительство. За последние шесть лет в ДФО вдвое увеличился жилищный фонд, половину квартир покупают по специальной ипотечной программе со ставкой 2%.

    Также в регионе есть дополнительные меры поддержки рождаемости. Единовременная выплата на первенца составляет два прожиточных минимума, регион увеличивает на 30% федеральный материнский капитал на второго ребенка.

    «При рождении третьего ребенка к федеральной выплате 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионах добавляется еще 550 тысяч», — напомнил глава России. Он предложил продлить эту практику до 2030 года.

    Ранее Путин поручил правительству продумать программу привлечения ученых на Дальний Восток.