Путин дал старт работе нефтепровода к новому терминалу на «Восток Ойл»
Путин поздравил «Роснефть» с запуском нефтепровода к терминалу «Бухта Север»
Российский лидер Владимир Путин поздравил коллектив «Роснефти» с запуском магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на полуострове Таймыр в рамках проекта «Восток Ойл». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для Арктического региона, да и всей России», — отметил президент, принимавший участие в запуске в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что «Восток Ойл» — один из крупнейших арктических проектов. Первая нефть из Красноярского края пошла по новому магистральному нефтепроводу к Северному Ледовитому океану.
В терминале порта «Бухта Север» ее загрузят в танкер.
Ранее Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл несколько инфраструктурных объектов в Москве. Одним из них стала Рублево-Архангельская линия метро.