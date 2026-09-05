Путин дал старт работе нефтепровода к новому терминалу на «Восток Ойл»

Путин поздравил «Роснефть» с запуском нефтепровода к терминалу «Бухта Север»

Российский лидер Владимир Путин поздравил коллектив «Роснефти» с запуском магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на полуострове Таймыр в рамках проекта «Восток Ойл». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для Арктического региона, да и всей России», — отметил президент, принимавший участие в запуске в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что «Восток Ойл» — один из крупнейших арктических проектов. Первая нефть из Красноярского края пошла по новому магистральному нефтепроводу к Северному Ледовитому океану.

В терминале порта «Бухта Север» ее загрузят в танкер.

Ранее Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл несколько инфраструктурных объектов в Москве. Одним из них стала Рублево-Архангельская линия метро.