Путин не исключил, что инфляция по итогам года составит менее 6%

Инфляция в России по итогам года может составить менее 6%. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

«Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается», — заявил он.

Ранее, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», глава государства назвал снижение инфляции важным достижением по итогам года. Он добавил, что ее показатель может быть ниже прогнозов правительства и Центробанка, и выразил надежду, что эту тенденцию удастся закрепить.