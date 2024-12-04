Путин поручил внимательно следить за динамикой кредитования в России

Рост корпоративного и снижение потребительского кредитования в России отвечают интересам властей. На это указал президент Владимир Путин на инновационном форуме «Россия зовет!».

«Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы», — заявил глава государства.

По его словам, кредитование должно помогать государственной экономике достигать национальных целей развития. Путин также поручил обратить внимание на увеличившуюся долговую нагрузку компаний с государственным участием.

Ранее преподаватель РЭУ имени Плеханова Юлия Шайхразеева заявила, что последние финансовые кризисы подтолкнули экономику развиваться без использования кредитов.