Аналитик Шайхразеева назвала развитие экономики без кредитования более актуальным направлением

Последние финансовые кризисы дали толчок экономики к тому, чтобы она развивалась в новом направлении, а именно вне кредитования. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказала преподаватель РЭУ имени Плеханова Юлия Шайхразеева.

Она отметила, что планирование бюджета без возможности кредитования делает рядовых граждан более финансово дисциплинированными. Не имея возможности делать крупные покупки с помощью заемных денег, они влияют на общую экономическую ситуацию, делая ее более стабильной.

Потому что кредиты дают возможность стимулировать потребление и провоцируют ускорение инфляции, подытожила Шайхразеева.