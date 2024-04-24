Путин поручил проиндексировать размер компенсаций для пострадавших от ЧС | 360°

Деньги 24 апреля 2024, 16:10 Путин поручил проиндексировать размер компенсаций для пострадавших от ЧС Путин: размер выплат пострадавшим от ЧС нужно проиндексировать РИА «Новости»

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Размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий, установленный в 2008 году, необходимо проиндексировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в регионах страны. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил заняться вопросом индексации компенсаций профильные ведомства, в том числе МЧС, Минфин, Минстрой. Он также призвал оценить реальную стоимость утраченного во время паводков имущества граждан.

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«Перечень, в котором содержится, какое имущество подпадает под компенсации, а какое — нет, необходимо отменить, компенсировать нужно любое утраченное имущество», — сказал глава государства.

По словам Путина, также нужно решить вопрос помощи россиянам, которые не регистрировали жилье в СНТ. Для многих людей эти дома, оказавшиеся в зоне затопления, были единственной собственностью.

Президент также попросил глав регионов на майские праздники организовать отдых для детей из семей пострадавших от разлива воды.