Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов

Президент Владимир Путин поручил правительству дополнительно поддержать региональные бюджеты. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил Путин, бюджеты регионоы исполнены с дефицитом — примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года.

«Нужно в этой связи обеспечить дополнительную поддержку субъектам федерации, их бюджетам, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. И конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах», — подчеркнул Путин.

Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесли с 2026 года на 2030 год. Решение приняли по инициативе «Единой России». В распоряжении регионов появится более ста миллиардов рублей.

Ранее президент РФ оценил состояние экономики России как устойчивое.