Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании цифровых валют и цифровых прав. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Закон регламентирует обращение, учет и хранение цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнинг криптовалют, выпуск и обращение цифровых прав.
Документ вводит новый институт цифровых депозитариев, определяет деятельность брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций.
Он устанавливает правила работы операторов информационных систем, работающих с цифровыми финансовыми активами и легализует обменники криптовалют.
При этом использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг в России по-прежнему запрещено.
Ранее правительство ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и отдельных районах Курской области. Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032 года.