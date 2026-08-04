Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании цифровых валют и цифровых прав. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Закон регламентирует обращение, учет и хранение цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнинг криптовалют, выпуск и обращение цифровых прав.

Документ вводит новый институт цифровых депозитариев, определяет деятельность брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций.

Он устанавливает правила работы операторов информационных систем, работающих с цифровыми финансовыми активами и легализует обменники криптовалют.

При этом использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг в России по-прежнему запрещено.

Ранее правительство ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и отдельных районах Курской области. Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032 года.