Forbes опубликовал список крупнейших российских налогоплательщиков

Список самых богатых бизнесменов из России по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон, владелец акций газовой компании «Новатэк» и химического производителя «Сибур Холдинг». За 2023 год он уплатил НДФЛ примерно на 10,979 миллиарда рублей, сообщил журнал .

В рейтинг самых богатых россиян вошел еще 21 человек.

Вторую строчку перечня занял владелец компании «Стройпроектсервис» Илья Димов. По информации издания, его доходы составили 25,17 миллиарда рублей. На третье место списка поместили учредителя и бенефициара компании «Родные поля», экспортирующей зерно. За год бизнесмен получил порядка 20,4 миллиарда рублей и выплатил в качестве налога 3,06 миллиарда.

Ранее Forbes составил список самых популярных артистов. Первое место заняла певица Дуа Липа, композиции которой чаще всего входили в топ радиочарта Apple Music Shazam.