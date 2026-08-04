Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты от производителя до магазина

Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары по всей цепочке движения от производителя до розничного продавца. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, который вступит в силу 1 января 2027 года, правительство предоставит некоторым ведомствам право запрашивать у Федеральной налоговой службы сведения о компаниях и предпринимателях, связанных с торговлей продуктами.

Информацию будут использовать для анализа динамики цен и выявления причин их резкого роста. Разглашать ее будет запрещено, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом.

Ранее Минсельхоз Подмосковья напомнил, что с 1 сентября в России начнут автоматически начислять штрафы за продажу просроченных продуктов. Контроль будут осуществлять через систему маркировки «Честный знак».