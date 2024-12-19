Путин перевел деньги в банк «Россия» после введения санкций

Президент Владимир Путин признался, что после введения западных санкций демонстративно перевел деньги в банк «Россия». Об этом он заявил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

Глава государства уточнил, что заработную плату также получает в этой кредитной организации.

«Когда банк „Россия“ поставили под санкции, это было самое первое финансовое учреждение. Свои деньги я демонстративно перевел туда. По-моему, заработную плату туда же начисляют», — сказал президент.

Ранее Путин признался, что хотел бы больше видеться с близкими и родными, поговорить, пообщаться, попить чай и просто провести время вместе. Глава государства добавил, что из известных личностей хотел бы встретиться с канцлером Германии Гельмутом Колем. Он назвал его крупным политическим деятелем, который для своей страны сделал очень многое.