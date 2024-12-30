Решение Путина уронило курс акций турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes

Владельцы акций турецкой компании Anadolu Efes устроили массовую распродажу ценных бумаг на Стамбульской бирже после решения президента России Владимира Путина передать долю российского актива фирмы во временное управление группе компаний «Вместе». Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным торговой площадки, сразу после решения российского лидера ценные бумаги Anadolu Efes подешевели на 9,98%, до 212,8 доллара. До закрытия биржи брокеры только продавали акции пивоваренной фирмы.

Президент России подписал указ о передаче во временное управление российской дочки турецко-бельгийской фирмы АВ InBev Efes BV во временное управление группе компаний «Вместе» в понедельник, 30 декабря.

По данным «Интерфакса», управляющая компания зарегистрирована в Москве в августе 2024 года. По распоряжению главы государства, она получила все акции российского юридического лица турецко-бельгийской фирмы.

В Bloomberg уточнили, что турецкая компания в октябре 2024 года достигла соглашения о выкупе российской доли бельгийского партнера в обмен на продажу своей доли в совместном украинском бизнесе. Но указ Путина фактически остановил эту сделку.

В конце ноября 2024 года датская пивоваренная компания Carlsberg объявила, что намерена через суд добиваться компенсации или полного возвращения для дальнейшей продажи завода «Балтика» в Санкт-Петербурге, перешедшего под внешнее управление Росимущества. Сделка о продаже завода находилась на финальной стадии согласования, когда Путин ввел там внешнее управление.

По всей видимости, датской компании удалось достичь соглашения с российскими властями, потому что в начале октября «Балтику» вывели из-под внешнего управления.