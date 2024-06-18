Путин озвучил приоритет России на ближайшие 76 лет

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца XXI века

Фото: РИА «Новости»

Дальний Восток показал высокие экономические показатели по многим направлением. Власти сконцентрируются на его развитии, по крайней мере, до конца века, заявил во время поездки в Якутск президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

«Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», — сказал глава государства.

Округ, по словам Путина, продемонстрировал высокие темпы роста по многим направлениям. Производство угля нарастили в 2,8 раза, золота — почти вдвое. Увеличились, по данным президента, объемы потребления электроэнергии и перевозок.

Путин заявил, что ДВФО стал более привлекательным, возрос приток молодежи в Якутию. Он анонсировал расширение программы дальневосточной ипотеки на участников спецоперации и заявил о необходимости строительства верфи на Дальнем Востоке.

Президент прибыл в Якутию утром 18 июня. RT сообщил, что американские журналисты выдали его визит на Дальний Восток за поездку в КНДР.

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