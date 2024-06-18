Путин озвучил приоритет России на ближайшие 76 лет

Дальний Восток показал высокие экономические показатели по многим направлением. Власти сконцентрируются на его развитии, по крайней мере, до конца века, заявил во время поездки в Якутск президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости» .

«Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», — сказал глава государства.

Округ, по словам Путина, продемонстрировал высокие темпы роста по многим направлениям. Производство угля нарастили в 2,8 раза, золота — почти вдвое. Увеличились, по данным президента, объемы потребления электроэнергии и перевозок.

Путин заявил, что ДВФО стал более привлекательным, возрос приток молодежи в Якутию. Он анонсировал расширение программы дальневосточной ипотеки на участников спецоперации и заявил о необходимости строительства верфи на Дальнем Востоке.

Президент прибыл в Якутию утром 18 июня. RT сообщил, что американские журналисты выдали его визит на Дальний Восток за поездку в КНДР.