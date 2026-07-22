Путин назвал трудности на топливном рынке временными

Проблемы с топливом на отечественном рынке носят временный характер. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Он добавил, что трудности на топливном рынке не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны.

«По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне — 0,3%. Всего за первые пять месяцев пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%», — отметил глава государства.

По его словам, экономика России сохраняет устойчивость, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий песков назвал стабильной экономическую ситуацию в стране. Он уточнил, что, несмотря на это, темпы роста остаются недостаточными. Трудности спровоцировали общая обстановка в мире и внешние факторы, объяснил Песков. Президент и правительство регулярно обсуждают, как можно улучшить ситуацию.