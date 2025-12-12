Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 16%

Центробанк может снизить ключевую ставку до 16% на следующем заседании 19 декабря. Об этом сообщили «Известия» .

Понижение ключевой ставки в декабре спрогнозировали 16 из 17 экспертов, уточнило издание. Аналитики объяснили, что показатель изменят на фоне продолжающегося замедления инфляции.

Темпы роста цен в ноябре и начале декабря оказались ниже прогнозов финансового регулятора — по итогам года они будут находиться в диапазоне 6–7%.

Несмотря на этот показатель, Центробанк проявляет осторожность в связи с ускорением корпоративного кредитования и напряженной ситуации на рынке труда. Издание уточнило, что минимальный уровень безработицы поддерживает рост зарплат и спроса.

Центробанк ожидает в 2026 году снижение ключевой ставки до 13-15%. По мнению специалистов, при отсутствии внешних шоков этот показатель постепенно снизится до 10-12%.

Ранее в пресс-службе финансового регулятора рассказали, от чего зависят решения по ключевой ставке. В ЦБ опираются на прогноз, в котором учли данные о ценах, потребительской и сберегательной активности граждан, ситуации с выпуском товаров в отраслях, инвестициях и бюджете.