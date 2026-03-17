Путин назвал хорошими показатели работы Сбербанка в 2025 году

Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты Сбербанка за 2025 год и поздравил руководство с достигнутыми показателями. Об этом стало известно по итогам встречи с главой банка Германом Грефом.

«Я вас поздравляю. Это действительно хороший результат», — сказал Путин.

Греф сообщил, что Сбер завершил год с рекордной чистой прибылью — 1,706 триллиона рублей. Половину суммы, около 853 миллиарда рублей, направят на дивиденды, что стало историческим максимумом.

Банк выполнил ключевые показатели стратегии и сохранил устойчивые финансовые параметры. Соотношение доходов к расходам составило около 30% — это один из лучших результатов среди крупнейших банков мира. Греф также отметил рост производительности труда — примерно на 10% за год, чему способствовало внедрение новых технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.

Ранее Греф озвучил прогноз банка по курсу доллара на 2026 год — 85–90 рублей. Его личная оценка на конец года выше — 95–100 рублей за доллар.