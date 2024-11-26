Финансовый эксперт Шатов заявил, что цифровой рубль сделает расчеты безопаснее
Введение цифрового рубля облегчит расчеты и ведение банковской деятельности. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил партнер Capital Lab Евгений Шатов.
Он объяснил, что у этой валюты есть ряд преимуществ. В частности, получить доступ к своему кошельку с цифровыми рублями можно будет из приложения любого банка.
«В режиме онлайн операции могут совершаться аналогично безналичным расчетам. В перспективе будет реализована возможность их использования без доступа к интернету», — отметил эксперт.
Он добавил, что благодаря цифровому рублю расчеты станут более безопасными и прозрачными, что также позволит снизить процент незаконных операций с деньгами.
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