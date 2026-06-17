«Просвещение» выплатит до полумиллиона рублей за сведения о поддельных учебниках

Издательство «Просвещение» пообещало выплатить до 500 тысяч рублей за информацию о производителях поддельных учебников и пособий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Зафиксирован резкий рост контрафактной продукции для начальной и средней школы, которую продают через маркетплейсы. Вознаграждение выплатят при условии, что предоставленные сведения станут основанием для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении авторских прав или незаконном использовании средств индивидуализации.

Экспертиза показала, что подделки печатают с грубыми нарушениями: текст механически переснимают с оригиналов и оцифровывают без соблюдения стандартов. Это приводит к плохой цветопередаче, нечетким штрихам и содержательным ошибкам.

В издательстве подчеркнули, что такие дефекты вызывают у детей зрительное утомление, снижают остроту зрения в два-три раза и способствуют развитию близорукости.

Накануне «Просвещение» напечатало учебник по обществознанию для девятых классов, созданный под редакцией зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.