Фейк: в российских супермаркетах ажиотаж на продукты из-за резкого скачка цен

В соцсетях активно обсуждают нехватку продуктов и пустые полки в российских магазинах. Ажиотаж якобы начался из-за резкого скачка цен после повышения НДС.

Фейк В Сети распространяются посты с видео, в которых говорится, что россияне сметают с полок продукты из-за подорожания после увеличения ставки НДС. Правда Стоит отметить, что фейки про ажиотаж в супермаркетах «на фоне повышения цен» распространяются в основном через анонимные аккаунты в TikTok и Instagram*. Фото- и видеоматериалы сгенерированы нейросетью. К примеру, для этого фейка сделали поддельное фото на основании реально существующего.

За основу взяли кадр из фотобанка Depositfiles, которое было доступно там не позднее 2017 года. Этот же кадр в оригинальном виде публиковала «Экспресс-газета». То, что кадр из «Экспресс-газеты» является донором, понятно по расположению продуктов на верхней полке. И тут же возникает вопрос, почему на верхней полке оставили изобилие колбас? Для фейка из TikTok сгенерировали совершенно новую картинку. Ситуацию пытались показать мрачную, но также возникает множество вопросов. Например, почему витрина с картофелем стоит между рядов и вплотную к полке с растительным маслом? Что за товарное соседство у масла с чем-то похожим на кусок мяса или вовсе на хлеб? Налицо неправильное размещение торгового оборудования, за что надзорные органы, к примеру Госпожнадзор, выписывают очень крупные штрафы. Объяснение находится практически сразу. Канал в TikTok и не скрывает, что это сгенерированный ИИ контент.

Тогда стоит задать вопрос, почему в разных каналах, в разных соцсетях эти ролики подаются под единым заголовком: «Прям как в 90-х!» Орфография и пунктуация идентичны. Даже в подзаголовках один и тот же смысл теми же словами, но в другом порядке: «Россияне сметают продукты с полок из-за резкого скачка цен» или «Из-за резкого скачка цен россияне сметают продукты с полок магазинов!» В обоих случаях попытка усилить эффект фразой «сметают с полок». Несколько магазинов сетевой розницы проверил 360.ru. Мониторинг был проведен в трех магазинах крупных сетей в Москве. Ситуация в «Ленте»:

Как видно на кадрах, полки с крупами и макаронами (тем, что «сметают с полок» в первую очередь) заполнены.

Яйца и колбасы тоже на месте. «Магнит»:

Крупы и колбасы тоже в достатке. Бакалея с естественным расходом, без признаков «сметания с полок». «Пятерочка»:

В «Пятерочке» полупустые полки с макаронной продукцией, выставленной по акционной цене. Изделия по регулярным ценам — в изобилии. Проведение акций также свидетельствует о том, что аномального спроса нет, иначе маркетинговые активности отменили бы за ненужностью. По оценке Росстата, в новогодние праздники потребительские цены в стране увеличились на 1,26%. И хотя по разным категориям товаров есть разброс, можно также отметить, что больше остальных подорожала сезонная продукция — свежие овощи, к примеру. Но и в этой категории есть исключения. К примеру, капуста белокочанная даже подешевела в январе. По данным ассоциации «Руспродсоюз», цены на капусту в середине января 2026 года снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом. Также в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли яйца, картофель и лук со снижением на 17-21%. Ситуация с ростом цен находится на контроле Центробанка, он мониторит обстановку и принимает необходимые меры для поддержания макроэкономической стабильности в стране, об этом 20 декабря рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По расчетам ЦБ РФ, доля повышения НДС в краткосрочном росте цен находится на уровне 0,6–0,8 процентного пункта, в более долгосрочной перспективе прибавка НДС будет иметь дезинфляционный характер. Таким образом, информация о том, что в российских супермаркетах ажиотаж на продукты из-за резкого скачка цен после повышения НДС, не соответствует действительности. Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена