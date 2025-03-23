«Пролить свет». Эксперт рассказал, чего стоит ждать от проверки Центробанка

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка на эффективность трат бюджетных средств, отсутствие коррупции и воровства. Ждут ли Банк России кадровые и другие изменения, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Эксперт считает, что запланированный аудит будет проводиться с целью ознакомления населения с объемом работы, которой занимается Центробанк.

«Самой большой ошибкой было бы рассчитывать на кадровые изменения в самом Банке России, потому что здесь решения принимаются на совершенно другом уровне», — объяснил Бархота, добавив, что вмешиваться в работу Центробанка до сих пор никому не удавалось. По его мнению, не удастся это и Счетной палате.

По словам эксперта, от проверки Счетной палаты не следует ждать ни изменений ключевой ставки, ни кадровых перестановок.

Хотят пролить свет. Дело в том, что в последние 5-10 лет у населения и у корпораций создается впечатление, что Банк России только тем и занимается, что корректирует ключевую ставку, и решает, какой период она будет держаться.

Он добавил, что на самом деле у ведомства очень много других функций, среди которых и наличное денежное обращение, и операции на открытом рынке с ценными бумагами.

«Счетная палата, как ни странно, сможет немножечко защитить Банк России от внешней критики в плане того, что покажет весь спектр его деятельности. Чтобы у людей не было иллюзий, что это только ключевая ставка. К сожалению, Банк России занимается в основном ключевой ставкой ввиду своих причин, но тем не менее спектр деятельности там огромный», — объяснил эксперт.

Подводя итог, он подчеркнул, что главная функция этой проверки — это просвещение и так называемая гласность, «чтобы люди знали своих героев и что там творится».

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