«Пролить свет». Эксперт рассказал, чего стоит ждать от проверки Центробанка
Финансист Бархота: кадровых перестановок в Центробанке ждать не стоит
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка на эффективность трат бюджетных средств, отсутствие коррупции и воровства. Ждут ли Банк России кадровые и другие изменения, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
По словам эксперта, от проверки Счетной палаты не следует ждать ни изменений ключевой ставки, ни кадровых перестановок.
«Самой большой ошибкой было бы рассчитывать на кадровые изменения в самом Банке России, потому что здесь решения принимаются на совершенно другом уровне», — объяснил Бархота, добавив, что вмешиваться в работу Центробанка до сих пор никому не удавалось. По его мнению, не удастся это и Счетной палате.
Эксперт считает, что запланированный аудит будет проводиться с целью ознакомления населения с объемом работы, которой занимается Центробанк.
Хотят пролить свет. Дело в том, что в последние 5-10 лет у населения и у корпораций создается впечатление, что Банк России только тем и занимается, что корректирует ключевую ставку, и решает, какой период она будет держаться.
Андрей Бархота
эксперт финансового рынка
Он добавил, что на самом деле у ведомства очень много других функций, среди которых и наличное денежное обращение, и операции на открытом рынке с ценными бумагами.
«Счетная палата, как ни странно, сможет немножечко защитить Банк России от внешней критики в плане того, что покажет весь спектр его деятельности. Чтобы у людей не было иллюзий, что это только ключевая ставка. К сожалению, Банк России занимается в основном ключевой ставкой ввиду своих причин, но тем не менее спектр деятельности там огромный», — объяснил эксперт.
Подводя итог, он подчеркнул, что главная функция этой проверки — это просвещение и так называемая гласность, «чтобы люди знали своих героев и что там творится».
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