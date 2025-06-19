Прогнозы по снижению ключевой ставки к концу года назвали оптимистическими увещеваниями

Вероятное снижение процентной ставки на несколько пунктов в ближайшем будущем не сможет изменить ситуацию кардинальным образом. Об этом 360.ru сообщил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, можно рассчитывать, что к концу года ключевая ставка снизится примерно до 16-17%, что на три процентных пункта ниже, чем сейчас. Этот показатель можно вычесть из текущих процентных ставок по ипотеке, кредитным программам и кредитам наличными.

«Возникает следующий вопрос. Допустим, сейчас ипотека по 24%, а станет 21%. Изменит ли это ситуацию кардинально? Едва ли», — указал эксперт.

Снижение ставки на один процентный пункт обозначает уменьшение ежемесячного платежа примерно на 5-7%. При снижении на три пункта можно получить ежемесячный платеж меньше на 15-20%, то есть только на одну пятую.

«Не так много, как хотелось бы. Это, скорее, оптимистическое увещевание, что надо немного потерпеть, а дальше станет лучше. Но насколько лучше, большой вопрос. Более того, пока это гипотетическое снижение, то есть не факт, что оно произойдет», — сказал Бархота.

Ощутимые перемены настанут при снижении ставки до 14% и меньше. Тогда кредиты будут выдаваться ориентировочно под 15-17% и станут более доступными.

«В текущей ситуации надеяться на это не приходится. Скорее всего, банк России будет действовать осторожно. И снижение ставок не будет столь стремительным, как их подъем», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Эксперт также напомнил, что банк России после каждого заседания подчеркивает, что не исключает повышения ставки на следующем заседании, а значит, даже череда снижений может прерваться.

Ранее россиянам посоветовали продолжать копить деньги на вкладах, а входить в ипотеку только тогда, когда начнется снижение ставок по кредитам.